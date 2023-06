Mercato, il Milan sfida la Roma per Scamacca. Icardi offerto ai giallorossi

Continua il duello a distanza sul mercato tra la Roma e il Milan. Dopo la sfida per Ndicka, vinta dai giallorossi, adesso i rossoneri hanno messo gli occhi su Scamacca. La squadra di Pioli è a caccia di un bomber e il centravanti del West Ham sogna un ritorno in Italia. Lui ha già detto sì ai giallorossi, ma manca ancora l'accordo tra i giallorossi e il club inglese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com non è ancora sfumata l'ipotesi Icardi. L'agente del calciatore, Wanda Nara, lo ha proposto a Roma, Milan e Juventus. L'argentino potrebbe tornare in Lombardia dopo l'esperienza all'Inter.