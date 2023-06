Mercato, il Milan per l’attacco può andare su Scamacca o Morata

I due attaccanti seguiti con attenzione dalla Roma potrebbero arrivare in rossonero

Persa la possibilità di acquistare Marcus Thuram che andrà all'Inter, il Milan per l'attacco, secondo SkySport, può presentare a Stefano Pioli l'ipotesi arrivare a Gianluca Scamacca, l'attaccante che ha già detto di sì alla Roma che però non ha ancora trovato l'accordo con il West Ham che non vuole cedere il giocatoore inm prestito. Il Milan potrebbe anche puntare su Alvaro Morata, che da poco ha rinnovato con l'Atletico Madrid, un altro degli attaccanti sul quale ha messo gli occhi anche la Roma.