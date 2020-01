Mercato, il Milan pensa a Under. La Roma lo valuta 50 milioni

Con la fine del 2019 Cengiz Under ha tirato un sospiro di sollievo. L’anno appena terminato è stato per il turco disastroso dal punto di vista calcistico e chissà se quello nuovo sarà ancora a tinte giallorosse. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe individuato nel numero 17 giallorosso il rinforzo offensivo ideale da affiancare ad Ibrahimovic. I contatti per l’acquisto di Under tra Roma e Milan non sono però ancora partiti, con i giallorossi che lo valutano circa 50 milioni di euro.