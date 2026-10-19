La Roma vince e convince anche con i giovani. La linea verde schierata da Gasp contro il Genoa ha dato i suoi frutti: ora il tecnico può affidarsi anche a loro per vincere in campionato. Negli ultimi minuti ha inserito anche Ghilardi. Il giovane centrale ha trovato poco spazio finora: una sola volta titolare, poi tante panchine e spezzoni. Nulla di cui preoccuparsi, perché Gasp sa quello che fa. Ma su Ghilardi si allunga l’ombra del Milan. Come riporta Matteo Moretto su YouTube, il giovane giallorosso è finito nel mirino dei rossoneri, che cercano rinforzi per gennaio: l’obiettivo è prendere un difensore centrale, e nella lista c’è anche il suo nome. La Roma, comunque, difficilmente lascerà partire l’ex Verona. Ghilardi è un ottimo prospetto e Gasp lo considera al pari degli altri. Avrà la sua occasione.