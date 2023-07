Mercato, il Milan non molla Scamacca: proposto al West Ham lo scambio con Origi

Al momento la trattativa non sta decollando poiché il belga non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro

Il Milan non molla Gianluca Scamacca. L'ex Sassuolo vuole solo i giallorossi, ma il Diavolo non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il centravanti italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club ha proposto al West Ham uno scambio con Origi. Al momento la trattativa non sta decollando poiché il belga non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro, ma sembra essere intenzionato a voler rimanere a Milano. L'ex Liverpool era arrivata la passata stagione e ha attraversato una stagione più che deludente.