Mercato, il Marsiglia attende Wijnaldum alla Roma per chiudere Veretout

Il Marsiglia vuole chiudere l'affare Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, infatti, non è stato convocato da José Mourinho per l'amichevole contro il Tottenham in Israele ed è vicino al ritorno in Francia. Prima però il club giallorosso deve avere in pugno il suo sostituto che, a meno di clamorosi colpi di scena sarà Georginio Wijnaldum. Quando i capitolini avranno concluso la trattativa con il PSG, allora la Roma darà il via libera al Marsiglia per acquistare Veretout. Ovviamente va trovata la formula giusta. I rapporti tra i club sono ottimi dopo gli affari Under e Pau Lopez. E Veretout potrebbe partire con le stesse modalità: prestito con facile obbligo di riscatto. La cifra? La Roma vorrebbe almeno 12 milioni.