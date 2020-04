Mercato, il Manchester United rivede il piano per il mercato estivo: Smalling tra i possibili cedibili

L’emergenza economica legata al Coronavirus colpisce anche i top club europei, uno tra tutti il Manchester United. Come riporta il sito manchestereveningnews.co.uk, i Red Devils hanno deciso di rivedere il loro piano per il mercato da attuare quest’estate: per ogni giocatore che arriva uno se ne va. L’obiettivo sarebbe quello di regalare almeno tre nuovi rinforzi a Solskjaer, piacciono Sancho del Borussia Dortmund, Grealish dell’Aston Villa e Maddison del Leicester. Per far spazio in rosa sulla lista dei cedibili quindi sono finiti Phil Jones, Jesse Lingard e Andreas Pereira ma anche Alexis Sanchez e Chris Smalling. Quest’ultimo ha aperto alla possibilità di rimanere alla Roma e la sua cessione potrebbe far entrare un piccolo tesoretto nella casse del club inglese.