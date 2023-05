Mercato, il Leverkusen beffa la Roma: è fatta per l’arrivo di Grimaldo

La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen in queste settimane si è giocata anche fuori dal campo e ad avere la meglio sono stati i tedeschi. Come riportato infatti da Skyport le "aspirine" hanno chiuso per Alejandro Grimaldo, terzino sinistra in scadenza di contratto con il Benfica accostato anche al club giallorosso come possibile sostituto di Spinazzola. Lo spagnolo ha già completato le visite mediche e nei prossimi giorni firmerà un contratto fino al 2027.