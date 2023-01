Mercato, il Leicester scarica Ayoze Pérez: la Roma lo chiama

Il Leicester ha messo alla porta Ayoze Pérez. L'allenatore del club inglese, Brendan Rodgers, ha detto pubblicamente a lui e agli altri esuberi di trovarsi una nuova squadra già nel mercato di gennaio. Sull'attaccante ci sono tante squadre sia spagnole che italiane. Anche la Roma è interessata al classe 1993. Secondo quanto riferito da estadiodeportivo.com, il club giallorosso avrebbe chiamato il giocatore per spiegargli il progetto e per convincerlo ad approdare alla corte di José Mourinho. Il contratto dello spagnolo con il Leicester scade il 30 giugno 2023. Pérez, quindi, vorrebbe aspettare l'estate per potersi liberare a zero e scegliere la squadra del suo futuro.