Mercato, il Getafe non riscatta Villar: ora è ufficiale. Lo spagnolo torna alla Roma

Il futuro di Gonzalo Villar è ancora incerto e lo spagnolo è alla ricerca di una squadra. Il Getafe ha ufficializzato la scelta di non riscattarlo con un comunicato sul sito: "I calciatori Kiko Casilla, Jordan Amavi, Munir, Gonzalo Villar e Diego Conde terminano oggi il loro rapporto con il Getafe CF. Grazie mille per il tuo lavoro e tutta la fortuna in questa nuova fase sportiva!". Adesso lo spagnolo tornerà alla Roma, ma sarà solo di passaggio. Non rientra nei piani di Mourinho e Pinto sta cercando di definire la sua cessione. Ci ha provato il PAOK ma c'era troppa differenza tra domanda e offerta. I giallorossi lo valutano circa 6 milioni e attendono un club interessato al suo cartellino.