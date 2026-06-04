Tommaso Baldanzi è un promesso sposto del Genoa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il club rossoblu aspetta l'arrivo di D'Amico per chiudere l'operazione ed è ottimista sulla realizzazione dell'affare. Per De Rossi - che lo ha anche allenato nella Capitale - è una priorità e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. Il diritto di riscatto è fissato a 10 milioni di euro e la trattativa è slegata da quella legata a Venturino che invece lascerà la Roma e tornerà a Genova (su di lui c'è il Como). I giallorossi sono pronti a chiudere un'altra cessione dopo quelle già ufficiali di Saud (Lens) e Sangaré (Elche). Entro il 30 giugno la Roma dovrà realizzare poco meno di 60 milioni di plusvalenze e il lavoro è già iniziato. Baldanzi - arrivato a gennaio 2024 - saluterà senza mai aver convinto del tutto. Con Gasperini ha trovato poco spazio e in sei mesi ha realizzato una sola rete contro la Juventus a dicembre. Per rinforzare l'attacco l'obiettivo principale è Greenwood, dall'altra parte occhi su Summerville, Tzolis, Sauer e Pepê.