Mercato, il Galatasaray spinge per Shomurodov: presentata la prima offerta alla Roma

La Roma continua a lavorare anche sul mercato in uscita. Come riportato dal portale Turco Fotomac, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra Erden Timur (vicepresidente del Galatasaray) e Tiago Pinto per parlare di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è in uscita dal club giallorosso che avrebbe aperto all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto presentata dal club turco. Il diretto interessato attende con impazienza l'evolversi della trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni.