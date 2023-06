Mercato, il Cagliari vuole Calafiori: la Roma ha una percentuale sulla rivendita

Riccardo Calafiori ha lasciato la Roma l'estate scorsa scegliendo di andare al Basilea. L'ex terzino giallorosso è volato in Svizzera e nella passata stagione ha raggiunto la semifinale di Conference League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Cagliari, neopromosso in Serie A, sta facendo un tentativo per riportarlo in Italia. La squadra di Claudio Ranieri lo vuole e l'operazione interessa anche ai giallorossi. Infatti la Roma ha una percentuale sulla rivendita (40%) del calciatore che potrebbe portare altri soldi nelle casse. Tiago Pinto monitora con particolare attenzione la situazione legata a Calafiori.