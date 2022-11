Mercato, idea Bove per il centrocampo della Salernitana ma si segue anche Yazici

La Salernitana a caccia di rinforzi a centrocampo per una salvezza tranquilla. Oltre a Bove della Roma, come riporta Tuttosalernitana.com, secondo il Corriere del Mezzogiorno le possibili mosse di mercato della squadra allenata da Nicola, dopo l'ottima prima parte di stagione disputata, portano al nome di Yazici, il mediano 25enne del Trabzonspor e della nazionale turca. Piace anche il 21enne spagnolo Bernabè del Parma. Le manovre sono in corso.