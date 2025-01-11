VIDEO - Ranieri: "Frattesi? Non dico se ne ho parlato. Cerchiamo giocatori da Roma"

Proseguono le indiscrezioni in merito al possibile trasferimento di Davide Frattesi agli ordini di mister Ranieri. Secondo Sky Sport, infatti, sono proprio i Friedkin a volere il ritorno del centrocampista neroazzurro nella Capitale. Nei prossimi giorni la Roma farà una proposta all'Inter con un contenuto economico da distribuire negli anni e un calciatore della vecchia guardia (Cristante o Pellegrini) come contropartita. A quel punto potrà cominciare una trattativa sicuramente non facile ma neanche impossibile.