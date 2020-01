Mercato, Gerrard su Barisic: “Vero l’interesse della Roma ma vogliamo tenerlo”

Steven Gerrard, tecnico dei Rangers Glasgow, ha avviato le trattative con Borna Barisic per prolungare il contratto del giocatore (con scadenza il 2022) e scongiurare il suo approdo in Serie A. Tra i grandi club che si contendono il terzino c’è anche la Roma, come ha confermato lo stesso Gerrard: “È vero. C’è stato interesse per Borna e da molto tempo”, riporta il tabloid inglese Daily Record. I Rangers non vogliono che Barisic lasci la squadra, ma l’allenatore ex Liverpool ha riconosciuto di non poter resistere nel caso arrivi un’offerta adeguata: “È lo stesso discorso per tutti gli altri giocatori dei Rangers. Hanno tutti un prezzo e così anche lui”.