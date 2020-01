Il mercato è iniziato e i club di Serie A sono pronti a darsi battaglia su tutti i fronti. Come riporta Nicolò Schira di La Gazzetta dello Sport, Il Genoa vuole il terzino sinistro Carlos Augusto: Preziosi ha già fatto una prima offerta al Corinthians per il brasiliano classe 1999 (sta prendendo passaporto italiano), che piace anche alla Roma. Si prospetta un bel duello di mercato, con il grifone che appare però in netto vantaggio nella corsa al talento verdeoro.