Il mercato invernale si è chiuso da poco ma Massara è già a lavoro per arrivare preparato in estate e cercare di accontentare al meglio le richieste di Gasperini. Ci sono ancora parecchie incertezze su chi resterà o meno alla Roma nella prossima stagione - come Dybala e Pellegrini - ma l'obiettivo sarà comunque quello di rinforzare la rosa con giocatori di potenziale. Secondo quanto riporta il portale L'Interista, la Roma tiene sempre d'occhio il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista era pronto a lasciare l'Inter già a gennaio, ma il mancato arrivo di Jones ha bloccato tutto. In ogni caso la sensazione è che in estate sarà addio e i giallorossi potrebbero approfittarne. La valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro e al club nerazzurro piace molto Manu Koné, provato a prendere l'estate scorsa. I discorsi sono comunque rimandati a giugno, ma i due interessamenti potrebbero legarsi, anche se la Roma ha dimostrato di non voler fare a meno del suo centrocampista migliore.