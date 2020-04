Mercato, Frattesi: “Le voci di un ritorno a Roma fanno piacere ma ora testa all’Empoli”

Se la Roma studia il modo per riportare Davide Frattesi a Trigoria (cercando di scremare i 15 milioni del diritto di controriscatto dal Sassuolo), il giocatore dell’under 21 italiana, costretto tra le mura casalinghe, racconta al quotidiano “Il Tirreno” il suo percorso di crescita maturato durante il prestito all’Empoli, focalizzandosi sul suo presente e rimandando le voci di mercato: “Il mio obiettivo primario è quello di migliorare, di crescere. Era quello che mi ero messo in testa quando sono arrivato qui e devo dire che l’Empoli e l’ambiente di Empoli mi stanno aiutando molto in questo senso.”

Spazio dunque al mercato, che vede il futuro del centrocampista diviso tra Roma e Sassuolo: “Voci, appunto. Che fanno piacere, lo ribadisco, ma oggi la mia realtà si chiama Empoli e ne sono assai felice.”

Infine, gli obiettivi di Frattesi con la maglia dell’Empoli: “Di sicuro vuole arrivare in alto, il più in alto possibile. E’ stata una stagione un po’ travagliata, la nostra, ma ultimamente le cose stavano girando nel verso giusto. A parte un paio di incidenti di percorso stavamo girando a dovere prima dello stop. E’ chiaro che se riprenderemo ci saranno tante incognite, ma di sicuro questo gruppo ha tutto per coronare la rimonta che aveva iniziato.”