Mercato, Florenzi-Atalanta: ecco il retroscena della trattativa saltata a gennaio

Alessandro Florenzi avrebbe potuto continuare la sua stagione in Italia. Nella finestra di mercato invernale l’ex capitano della Roma ha scelto la Liga e il Valencia, ma come riporta Sky Sport è stato un obiettivo molto concreto dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi avevano individuato in lui il profilo ideale per dare alla rosa l’esperienza necessaria nel cammino in Champions League. La trattativa, su cui le parti in causa hanno lavorato sottotraccia per diverso tempo, non è stata poi portata a termine per diverse ragioni. Il destino poi ha voluto che Atalanta e Valencia si incrociassero negli ottavi di finale di Champions, con l’Atalanta che ha eliminato la squadra spagnola. Per Florenzi solo pochi minuti in campo nella sfida di ritorno.