Mercato, Felix aspetta l’ok della Roma: visite con la Cremonese slittate a domani

Felix Afena-Gyan sta ancora aspettando il via libera da parte della Roma per mettersi in viaggio verso la Lombardia per firmare con il suo nuovo club, la Cremonese. Come spiegato da Sky Sport, le visite mediche del ghanese erano programmate per oggi, ma sono slittate a domani a causa di questo ultimo "ok" che ancora non è arrivato. Nella conferenza stampa di oggi anche il tecnico José Mourinho ha confermato la sua partenza imminente: "Felix non sarà convocato con la Juve perché c'è un'altissima possibilità che cambi club e non vogliamo rischiare".