Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora tutto da scrivere. L'ormai ex numero 92 giallorosso, reduce dal pesantissimo gol del 2-0 contro l'Hellas Verona che ha definitivamente ufficializzato il ritorno della Roma in Champions League, sarà svincolato dal prossimo 1° luglio. Già diversi club hanno mostrato interesse per il Faraone, che è il sogno del Venezia. L'operazione con i lagunari, a oggi, appare però difficile. Lo riporta Sky Sport, che ha parlato anche del futuro di Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli, salvo sorprese, resterà al Genoa di Daniele De Rossi, ma il club rossoblù vorrebbe uno sconto rispetto a quanto pattuito a gennaio con la Roma (10 milioni). Le due società sono quindi al lavoro per trovare l'intesa definitiva. L'operazione, in ogni caso, non riguarderà anche Venturino, che la Roma ha deciso di non riscattare.