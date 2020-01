Mercato, è fatta per Politano al Napoli: lunedì le visite mediche

Manca davvero solo l’ufficialità, anche se nel caso di Politano può sembrare un paradosso. Ma dopo che è naufragata la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio con Spinazzola, l’esterno è pronto a cambiare casacca: vestirà quella del Napoli, con una trattativa – riporta Sky Sport – chiusa per 2,5 milioni di prestito più 19 milioni di obbligo di riscatto più altri due di bonus. Lunedì sono in programma le visite mediche, che l’Inter ha autorizzato a svolgere a Napoli. La Roma ha già trovato la nuova soluzione: Carles Perez del Barcellona.