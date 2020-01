Mercato, duello Roma-Bologna per Ibanez: domani la risposta del giocatore

E’ sfida a due per Roger Ibanez. Come riporta Sky Sport, Roma e Bologna hanno presentato un’offerta da nove milioni con l’agente del difensore centrale di proprietà dell’Atalanta che è sbarcato oggi in Italia. Il procuratore questa sera incontrerà il suo assistito e domani darà una risposta definitiva scegliendo il club giallorosso o quello felsineo. Prossime ore frenetiche dunque per Petrachi anche alle prese con lo scambio Politano-Spinazzola e la caccia al terzino sinistro.