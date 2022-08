Mercato, dopo l’infortunio di Wijnaldum la Roma torna su Grillitsch

Dopo l'infortunio alla tibia di Wijnaldum, la Roma potrebbe cambiare la strategia di mercato e prendere un nuovo centrocampista per coprire il "buco" creato dall'assenza dell'olandese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è quello di Grillitsch, ventisette anni, austriaco, svincolato. La Roma dovrebbe pagargli solo lo stipendio, una spesa di certo non prevista, ma inferiore rispetto a quella per giocatori, come Frattesi, a cui pagare anche il cartellino. Altri nomi per il centrocampo sono quelli di Allan, Zakaria o Lukic ma per il momento restano sullo sfondo. Intanto, il club capitolino spera di chiudere già oggi la cessione di Felix alla Cremonese, per tesserare Belotti quanto prima.