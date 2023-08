Mercato, dopo Beltran la Fiorentina va su Nzola: l’attaccante piaceva alla Roma

Insieme a Beltran, attaccante del River Plate, un altro dei nomi nella lista del mercato della Roma è quella di Nzola dello Spezia. Ai giallorossi continua a mancare una punta importante, e in questa finestra estiva di mercato il nome dell'attaccante angolano poteva rappresentare una soluzione per Pinto. Ma secondo quanto riportato da tuttomercato.web, nelle ultime ore si sarebbe intensificata la trattativa della Fiorentina per portare il giocatore a Firenze. Le due squadre sarebbero in procinto di raggiungere un accordo: i viola hanno messo sul piatto una proposta importante, 12 milioni di euro più il cartellino del giovane Niccolò Pierozzi. Il club toscano ha iniziato a spingere forte anche per Beltran, altro nome interessante per la Roma. A meno che di sorprese, il destino di entrambi potrebbe non contemplare un arrivo nella Capitale.