Il futuro di Dodò è ancora tutto da scrivere. L'esterno brasiliano ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2027 e potrebbe lasciare Firenze nella sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da SportItalia, il classe 1998 è stato proposto sia alla Roma (che non lo disdegnerebbe per rinforzare le corsie) sia al Napoli ed è valutato 15 milioni di euro. Il club partenopeo, però, virerebbe su Dodò solo nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Khalaili, considerato maggiormente di prospettiva ma per cui l’Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni.