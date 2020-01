Mattia Destro è pronto a fare ritorno al Genoa. Come riportato da Il Resto Del Carlino, l’affare tra il grifone e il Bologna è a un passo dal concretizzarsi ma non è ancora fatta. Cosa manca? Un bonus di 2,5 milioni da versare nelle casse della Roma, che nel momento in cui ha ceduto il cartellino del classe ’93 al club di Saputo aveva stipulato questo tipo di accordo. I giallorossi però, sono pronti a dare il benestare: l’accordo dovrebbe ufficializzarsi in giornata.