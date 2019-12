Dani Olmo è pronto a lasciare la Dinamo Zagabria. Il centrocampista spagnolo, seguito tra le altre anche dalla Roma, ha parlato durante il programma Jugones, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “La scorsa estate sarebbe stato il momento ideale per fare il prossimo passo, non è successo e sono stato comunque felice perché volevo giocare la Champions. Penso però che il mio ciclo qui sia finito e voglio fare il passo ulteriore per continuare a migliorare”.