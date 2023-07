Mercato, D’Ambrosio vicino alla Lazio. L’ex Inter era stato offerto anche alla Roma

I giallorossi non hanno mai avuti contatti diretti e il gm Pinto per rinforzare la difesa ha preferito chiudere per il ritorno di Llorente

Danilo D'Ambrosio sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'ex Inter è ad un passo dal club biancoceleste secondo Sky Sport. La prossima settimana le parti si incontreranno per definire l'accordo. Il giocatore si era svincolato e nelle settimane scorse era stato offerto anche alla Roma. I giallorossi non hanno mai avuti contatti diretti e il gm Pinto per rinforzare la difesa ha preferito sull'usato sicuro. Infatti, è fatta per il ritorno a Trigoria di Diego Llorente che arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni vincolato dalle presenze. Lo spagnolo dovrà giocare almeno il 50% delle partite.