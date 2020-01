Steven N’Zonzi potrebbe presto salutare la Turchia. Come riportato da Telefoot, il West Ham ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’ex centrocampista della Roma, in rotta totale con il Galatasaray. Ma gli Hammers non sono gli unici interessati al Nazionale francese. Sempre dalla Premier League si è fatto sotto anche l’Everton di Carlo Ancelotti, alla ricerca di un centrocampista con tali caratteristiche.