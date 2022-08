Mercato, dall’Inghilterra: su Chalobah del Chelsea c’è anche la Roma

La Roma è su Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo quanto riportato dal The Athletic, infatti, il giocatore non è al centro del progetto del tecnico Tuchel per questa stagione e sta cercando un club che possa farlo giocare di più. I blues, dunque, hanno aperto al prestito secco del difensore (che può giocare anche mediano) e sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi: anche Inter e Milan sono sull'inglese.