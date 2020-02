E’ sempre calciomercato. In attesa di conoscere le strategie e le disponibilità economiche per la prossima estate, la Roma comincia a guardarsi intorno. Come riporta il tabloid inglese Daily Mail, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Ismail Jakobs, attaccante esterno del Colonia, già sul taccuino di diversi club europei. Su di lui anche il Tottenham di Mourinho e il Leicester.