Mercato, dall’Inghilterra: Roma forte su Shaqiri, pronta l’offerta

Chiusa la finestra di mercato con l’Inter, la Roma guarda al futuro. Il binocolo di Petrachi mira all’Inghilterra e alla Premier League, con l’interessamento a Xherdan Shaqiri. Come riporta il tabloid inglese “The Sun”, il ventottenne ex Inter piace ai giallorossi che avrebbero pronta l’offerta da presentare al Liverpool: si parla infatti di opzione prestito, con la possibilità di inserire una clausola per il riscatto dello svizzero in estate. Le smorfie di Jurgen Klopp non sembrano però far trafilare un atteggiamento positivo dei Reds: con la possibile partenza di Lallana nella stessa finestra di mercato, il tecnico dei campioni d’Europa vorrebbe non privarsi di un’altra pedina utile al raggiungimento del titolo in campionato.