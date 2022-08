Mercato, dall’Inghilterra: Bailly verso il Siviglia, la Roma si allontana

Il club spagnolo è in pole position per accaparrarsi le prestazioni sportive del centrale di difesa del Manchester United

Eric Bailly, difensore del Manchester United, si avvicina a grandi passi verso il Siviglia. Secondo quanto riportato dalla versione online del quotidiano inglese The Sun, il club spagnolo è in pole position per accaparrarsi le prestazioni sportive del centrale di difesa. Su Bailly c'è anche la Roma di José Mourinho che però nelle ultime ore sembra essersi defilata. In Italia anche il Milan è interessato al giocatore di proprietà dei Red Devils.