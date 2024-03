Mercato, dall’Inghilterra: anche Tiago Pinto in lista per il ruolo di ds al Newcastle

Le strade della Roma e di Tiago Pinto si sono ormai separate definitivamente da mesi e se il club giallorosso è ancora alla ricerca del suo sostituto, anche il ds portoghese si sta guardando intorno per cercare una nuova squadra. Secondo quanto riportato dal The Sun, l'ex dirigente della Roma è nella lista dei candidati per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Newcastle. La società inglese, però, ha come obiettivi principali sia Paolo Maldini che Hugo Viana. Qualora entrambi dovessero svanire, i Magpies potrebbero decidere di virare proprio su Pinto.