Javier Pastore potrebbe presto salutare la Capitale. Secondo quanto riportato da Fox Sports Argentina, il giocatore sarebbe finito nel mirino del River Plate, pronto ad allacciare i contatti con la Roma per mettere in piedi la trattativa. Il centrocampista giallorosso, dopo un’ottima prima parte di stagione che aveva fatto ricredere in molti, è fermo ai box da tempo e un suo addio anticipato è tutt’altro che utopia.