In attesa dell'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo a seguito della separazione con Ricky Massara, la Roma sta programmando la stagione 2026-27. Il club giallorosso, in virtù anche della qualificazione in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta, ha a disposizione un bel tesoretto. La priorità è rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini, ma qualcosa dovrà muoversi anche sugli esterni in virtù del ritorno al Liverpool di Tsimikas e del punto interrogativo sulle condizioni di Angelino. Per questo motivo, stando alla testata albanese Markaj News, la Roma sarebbe vicina all'acquisto di Mario Mitaj. Il 22enne terzino sinistro dell'Al-Ittihad, che può giocare anche da esterno, potrebbe trasferirsi nella Capitale a fronte di un indennizzo pari a circa 10 milioni di euro. Il via libera sarebbe arrivato anche da Gasperini e, secondo le fonti, il classe 2003 ex Lokomotiv Mosca dovrebbe completare le visite mediche nella prossima settimana.