Mercato, dalla Spagna: viva l’ipotesi di un altro anno di prestito al Valencia per Florenzi

L’esperienza a Valencia di Florenzi potrebbe non finire quest’anno. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e a scriverlo è El Desmarque che precisa come sia ancora possibile il rinnovo di un altro anno per il prestito dell’ex capitano della Roma. La volontà del club giallorosso, infatti, sarebbe quella di lasciare il calciatore nella penisola iberica o altrove, ma senza per il momento perderne definitivamente il controllo del cartellino. Una soluzione che piace al Valencia che potrebbe rinforzarsi senza costi aggiuntivi e che troverebbe comunque un giocatore motivato vista la voglia di disputare l’Europeo, ormai spostato di un anno.