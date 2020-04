Mercato, dalla Spagna: Siviglia e Everton pronte a sfidarsi per Under

Cengiz Under è il nome che più di tutti viene fatto quando si parla di cessioni in casa Roma. Questa potrebbe essere l’ultima stagione del turco in maglia giallorossa. Come riporta Estadio Deportivo, su di lui potrebbe tornare Monchi che lo ha portato nella capitale nel 2017. Il Siviglia potrebbe investire su di lui, sperando nell’esplosione che a Trigoria non c’è stata. A sfidare gli andalusi c’è l’Everton di Ancelotti, che da tempo ha messo Cengiz nel mirino e che potrebbe giocare la carta Kean per intavolare uno scambio. A inizio stagione Fonseca aveva deciso di puntare sull’ex Basaksehir, ma i tanti problemi fisici hanno fermato la sua crescita.