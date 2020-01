Mercato, dalla Spagna: l’Elche rifiuta l’offerta della Roma per Villar

Nelle ultime ore il nome di Gonzalo Villar dell’Elche è balzato agli onori della cronaca. Secondo il portale spagnolo Diario Informacion, tuttavia, il club spagnolo avrebbe rifiutato la proposta di 3 milioni di euro della Roma per l’acquisto a titolo definitivo. Inoltre, il giocatore non sarebbe comunque convinto di approdare nella Capitale per via del rischio di scarso minutaggio. Il centrocampista infatti, con le Olimpiadi di Tokyo alle porte, vorrebbe scendere spesso in campo da protagonista per assicurarsi la convocazione.