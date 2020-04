Mercato, dalla Spagna: la Roma su Firpo ma il calciatore vuole restare al Barcellona

Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, è stato accostato con insistenza alla Roma negli ultimi giorni. Come riporta mundodeportivo.com, il calciatore è arrivato lo scorso anno dal Betis Siviglia per 18 milioni più bonus e quest’anno, nonostante abbia ritrovato in panchina Setien, non ha avuto comunque molto spazio. Tuttavia una fonte vicino al calciatore avrebbe rivelato al quotidiano sportivo catalano che, per adesso, sul tavolo non c’è alcuna offerta per il giocatore il quale vorrebbe continuare la sua esperienza in Spagna.