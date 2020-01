Mercato, dalla Spagna: il Valencia pronto a ricomprare Villar dall’Elche. Roma in attesa

Il Valencia fa la sua mossa nella trattativa Villar-Roma. Dopo la notizia dell’accordo tra Elche e giallorossi, i valenciani, che hanno un diritto di riacquisto sul giocatore, hanno deciso di riportarlo alla base. Come riporta AS, l’intenzione è quella di versare subito un milione nelle casse dell’Elche, proprietario del 20% del cartellino, per evitare di perdere definitivamente il talento. La Roma, che ha già l’accordo con il giocatore (pronto un contratto di quattro anni), aspetta con la speranza di riuscire a chiudere la trattativa. L’Elche però, che vorrebbe tenerlo per il resto della stagione, spera nella soluzione Valencia. Ora la palla passa al giocatore, che nella sua nuova avventura vorrà essere protagonista.