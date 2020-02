Gonzalo Higuain sembra ormai essere destinato a lasciare la Juventus. Come riporta il sito spagnolo todofichajes.com, l’argentino infatti a fine stagione potrebbe cambiare aria e accasarsi in una nuova squadra. La Roma, dopo i tentativi della scorsa estate, sarebbe pronta a tornare alla carica per assicurarsi il classe ’87. Il problema però resta sempre l’ingaggio: l’ex Milan e Napoli si dovrebbe decurtare lo stipendio per vestire la maglia giallorossa.