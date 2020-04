Mercato, dalla Spagna: gli occhi della Roma su Lemar. In corsa anche l’Arsenal

Ancora una pista spagnola per la Roma. Secondo quanto riporta Mundodeportivo i giallorossi e il diesse Petrachi starebbero pensando con insistenza al centrocampista dell’Atletico Madrid Thomas Lemar. Su di lui ci sarebbe anche l’Arsenal, ma nella dirigenza romanista c’è la convinzione che lo stile di gioco di Fonseca possa aiutare il francese a rilanciare quelle qualità e quelle capacità con cui aveva fatto grande il Monaco. Dal suo passaggio a Madrid infatti Lemar ha faticato ad imporsi nello scacchiere tattico di Simeone e cambiare aria per lui può essere un modo per cercare di ritrovare prestazioni individuali e serenità in campo. Da parte sua invece l’Atletico vorrebbe cercare soprattutto di recuperare parte dei 70 milioni investiti per il suo acquisto. Ad oggi un valore fuori mercato.