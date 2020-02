La Roma non molla Borna Barisic. Il terzino sinistro dei Rangers, già cercato nel mercato di gennaio, continua ad essere un obiettivo dei giallorossi. Come riporta scotsman.com, ieri alcuni osservatori partiti da Trigoria sono andati a seguire da vicino il match del croato contro il Braga. Il prezzo fissato dal club scozzese è di 10 milioni di euro, cifra che la Roma ritiene troppo alta. Sul classe ’92 c’è anche il Milan. In estate può diventare un argomento caldo.