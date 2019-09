Mercato, dalla Russia: la Roma prepara l’assalto a Nedelcearu per gennaio

Il calciomercato è finito da meno di 20 giorni, eppure la Roma pensa già al futuro. L’ultima notizia arriva direttamente dalla Russia: secondo quanto riporta il portale championat.com, il ds Petrachi potrebbe effettuare un nuovo assalto a Ionut Nedelcearu, centrale difensivo romeno in forza all’Ufa già accostato in estate al club giallorosso. La società di Trigoria, però, non è l’unica sulle tracce del difensore: per mettere le mani sul suo cartellino la Roma dovrà battere la concorrenza di Werder Brema e Zenit San Pietroburgo.