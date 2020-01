Mercato, dalla Francia: West Ham su Nzonzi. L’agente del giocatore è a Londra

Ore calde in casa Roma con il mercato che entra nelle battute finali. I giallorossi guardano con interesse alla situazione che si sta creando intorno a Nzonzi, finito in prestito quest’estate al Galatasaray, ma già ai margini del progetto del club turco. Come riporta RMC Sport, il West Ham sarebbe interessato ad acquisire le prestazioni sportive del centrocampista e in queste ore un rappresentante del calciatore sarebbe a Londra per trovare un accordo. Insomma, l’avventura in Turchia è sempre più ai titoli di coda.