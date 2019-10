Mercato, dalla Francia: Roma sul terzino Simakan. Nel 2018 la rottura del crociato

Petrachi pensa al futuro. Come riporta l’Equipe la Roma, insieme al Valencia, è interessata al classe 2000 Mohamed Simakan. Il giovane terzino destro cresciuto nelle giovanili dell’Olympique Marsiglia, ha firmato il suo primo contratto da professionista allo Strasburgo nell’estate del 2018. È considerato uno dei migliori nel suo ruolo in Ligue 1 e all’occorrenza può essere anche impiegato come difensore centrale. Simakan, che quest’anno ha già collezionato 9 presenze, un anno fa ha subito la rottura del crociato. Dal suo rientro però si è preso il posto da titolare nella difesa del club francese, attirando l’attenzione di alcuni club tra cui proprio quello giallorosso.