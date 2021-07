Mercato, dalla Francia: Mourinho vorrebbe il prestito di Zouma del Chelsea

I giallorossi sarebbero interessati al centrale francese che ha già lavorato sotto la guida tecnica dello Special One

Con l'inizio ufficiale dell'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma si va definendo anche più chiaramente il quadro del mercato in entrata. Secondo quanto riporta Telefoot la Roma avrebbe messo nel mirino il difensore del Chelsea Kurt Zouma. Il centrale francese ha già giocato sotto la guida dello Special One nella stagione 2014/15 e per una parte dell'annata 2015/16. Prima di tornare a giocare a Londra Zouma ha giocato in prestito nello Stoke City e nell'Everton. Mourinho vorrebbe averlo a Roma in prestito, ma c'è da battere la concorrenza dell'Everton e del Tottenham che già hanno chiesto informazioni sul centrale difensivo.